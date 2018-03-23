У Львові посадовцям дарували білі ромашки, щоб привернути увагу до проблем туберкульозу

Сьогодні, 23 березня, у львівському парку «На валах», що навпроти Львівської ОДА, відбулася акція «Квітни, а не хворій» #ЗупинемоТуберкульоз. Вона була приурочена до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом і організована благодійним товариством «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».

В межах акції організатори подарували букети білих ромашок посадовцям у сфері охорони здоров’я Львівської області. Біла ромашка вибрана не випадково, адже вона є всесвітнім символом чистих легень.

Крім того організатори розповсюджували серед прохожих інформаційні буклети про туберкульоз і його лікування.

В ньому розказувалося про хворобу та її лікування. І найголовніше, як кажуть організатори, люди повинні знати, що хвороба є виліковна при вчасному зверненні до лікаря.

«Якщо в найгірші роки на Львівщині хворіло на туберкульоз впродовж року 2-2,5 тисяч людей, то за 2017 рік захворіло 1356 осіб. У нас по всіх показниках є зниження захворюваності, у тому числі і дітей. Минулого року захворіла 41 дитина, на важкі форми туберкульозу жодна дитина не захворіла. Смертність від туберкульозу зменшилась у 2017 році - 249 проти 257 осіб у 2016. Завдяки реалізації на Львівщині міжнародного проекту «Challenge TB (PATH)» було поставлено квантіфероновий тест та Hain-тест для визначення на молекулярно-генетичному рівні мікобактерію туберкульозу та чутливості до препаратів І та ІІ ряду», - повідомив головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з фтизіатрії Любомир Рак.

Зазначимо, що подібні акції відбулися ще в 11 регіонах України.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора