У Львові започаткували міжнародну премію для майстрів художнього скла

Фундатори відзнаки – народний художник України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, академік Національної академії мистецтв України, професор, екс-ректор Львівської національної академії мистецтв Андрій Бокотей та Галерея «Ґрінвейв», що у місті Усі Китайської Народної Республіки.

До участі у конкурсі запрошували студентів та професійних художників-склярів віком до 35 років, а надати вони мали роботи з художнього скла у довільній техніці, виконані упродовж останніх двох років.

До складу комісії, котра визначала найкращий твір, увійшли представники України та Китаю, а очолив журі президент Національної академії мистецтв, ректор Національної академії образотворчого мистецтва й архітектури Андрій Чебикін.

На конкурс подалися 28 молодих художників-склярів, студентів та випускників кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв. Їхні твори були виставлені і для оцінювання членами журі, і для загального огляду у Музеї скла.

Лауреатом І премії імені Андрія Бокотея став випускник ЛНАМ Кирило Білан. «І це не є несподіванка, – зазначив професор Бокотей, – у Кирила – справді фантастична робота».

Друге місце, а з ним – 20000 гривень, виборов Руслан Лучко. Третє і 10000 грн. – Андрій Чижов.

Стосовно переможця, то йому нададуть право взяти участь у ІІ Міжнародній конференції художників-склярів у місті Нінбо (КНР), і це буде дуже добрий досвід, позаяк у зібранні братимуть участь відомі склярі з десяти країн. Покриття витрат на подорож та побут на території Китаю бере на себе фундатор премії імені Бокотея з китайського боку. До Піднебесної переможець повезе й твір, котрий виборов першу премію, аби залишити у збірці Музею скла, що його відкриють у жовтні в місті Нінбо.

Як розповів «Дню» Андрій Бокотей, конкурс молодих майстрів художнього скла проводитимуть кожного року, що узгоджено з китайською стороною.

Наразі ж твори і переможців, і всіх учасників конкурсу перебувають у львівському Музеї скла (площа Ринок, 2, вхід з вул. Ставропігійської), й оглянути цю красу можуть всі охочі – експозиція чинна до 20 квітня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів