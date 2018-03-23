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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

У NASA створили мобільну систему космічної передачі даних

23 березня, 2018 - 20:51

Фахівці NASA та інженери телекомунікаційного стартапу ATLAS Space Operations спільно розробили систему космічної передачі даних, і зараз активно її тестують.

Про це повідомляє InternetUA.

Систему винайшли для вирішення проблеми передачі даних на Землю з супутників, які передають сигнал лише в радіусі дії наземної станції, а це досить довго і не завжди зручно, особливо якщо мова йде про невеликі супутники з доволі скромною функціональністю та можливостями.

Ідея проекту полягає в тому, що коли дослідникам необхідно отримати дані з супутника, вони могли б не чекати зручного випадку, а замість цього розгорнути невеликий передавач в потрібному місці та передати інформацію через нього.

Система складається з мікрокомп'ютера, який забезпечить збереження даних при збої, і чотирьох антен, вага кожної з яких не перевищує п'яти кілограмів. Для роботи їй необхідні лише джерело енергії і доступ в Інтернет. Вона здатна в реальному часі обробляти сигнали відразу від декількох невеликих супутників і швидко налаштовуватися на роботу всього за кілька хвилин після звернення до неї.

Якщо розробка проекту успішно завершиться, такі передавачі стануть недорогим і практичним рішенням, яке дозволить зберігати бекапи і забезпечувати підтримку місій, здійснюючи додатковий зв'язок між космічними апаратами і Землею.

Джерело: День

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