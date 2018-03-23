У парламенті Молдови сперечаються щодо об'єднання з Румунією

Колишній голова парламенту Молдови, лідер парламентської фракції правлячої в країні Демократичної партії Маріан Лупу вважає, що об'єднання Молдови з Румунією ніколи не станеться.

Про це він заявив на засіданні парламенту Молдови після того, як фракція Ліберальної партії, яка виступає за об'єднання з Румунією, залишила зал засідань законодавчого органу, повідомляє молдавське інтернет-видання Point.md.

"Ліберали заявили, що повернуться до залу засідань парламенту лише після того, як станеться об'єднання Молдови з Румунією. Оскільки об'єднання ніколи не станеться, треба розуміти, що наші колеги назавжди покинули зал засідань. Давайте попрощаємося з ними, тому що уніоністів ми ніколи не побачимо у цьому залі", - заявив Лупу.

Екс-спікер додав при цьому, що «ліберали є депутатами парламенту Республіки Молдова, а якщо у них інші ідеологічні переконання, то їхнє перебування у цьому залі суперечить моральним та етичним нормам».

"Якщо Ви не розглядаєте нашу країну як суверенну і незалежну державу, то Вам нічого шукати у цьому залі, тому що тут знаходиться парламент Республіки Молдова", - підсумував Лупу.

Ліберали під керівництвом Міхая Гімпу покинули зал засідань парламенту на знак протесту, що законодавці відмовилися провести 27 березня урочисте засідання, присвячене 100-річчю входження Молдови до складу Румунії.

Згідно з історичними даними, 27 березня 1918 року депутати Державної ради (Сфатул Церій) Молдавської Демократичної республіки одноголосно проголосували за входження країни (територія між Прутом і Дністром) до складу Румунії. Молдова знаходилася у складі Румунії до 1940 року, коли після ультиматуму радянської влади румунська армія і жандармерія покинули територію між Прутом і Дністром, а 2 серпня того ж року було утворено Молдавську РСР.