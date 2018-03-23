У Південній Кореї засуджено за корупцію вже четвертого екс-президента

Центральний районний суд Сеула у четвер видав прокурорам ордер на арешт колишнього президента Південної Кореї Лі Мьон Бака, якого звинувачують, зокрема, у хабарництві, повідомляє The Hankyoreh.

"Центральний районний суд Сеула видав ордер на арешт Лі, який очолював Південну Корею з 2008 по 2013 роки, за звинуваченнями у хабарництві, ухиленні від сплати податків, розтраті тощо", - йдеться у повідомленні.

Першим із колишніх лідерів Південної Кореї був заарештований 16 листопада 1995 року президент у 1988-1993 рр. Ро Тхе У. Його засудили до 17 років позбавлення волі, зокрема, за створення фіктивних фондів з хабарами від місцевих бізнесменів. Однак його помилував у грудні 1997 року тодішній президент Кім Йон Сам під час кампанії "великої національної гармонії".

Другим заарештованим колишнім лідером був попередник Ро - Чон Ду Хван, який очолював країну з 1980 по 1988 рік. Його арешт відбувся 3 грудня 1995 року за звинуваченнями у плануванні перевороту після того, як екс-президента Пак Чон Хі вбив начальник розвідки. Однак згодом Чону також були висунуті звинувачення у створенні фіктивних фондів. Його теж помилували у 1997 році.

20 квітня 2009 року прокурори допитали екс-президента Південної Кореї Но Му Хьона (2003-2008 рр.) у справі про корупційний скандал, пов'язаний з його родиною. Однак розслідування щодо нього було зупинено у зв'язку з самогубством колишнього лідера 23 травня того ж року.

Нарешті, останній випадок стосується Пак Кин Хе, попередниці чинного президента. Її заарештовано 31 березня минулого року за звинуваченнями у хабарництві, зловживанні владою та розголошенні державної таємниці. Конституційний суд країни за 21 день до затримання Пак схвалив рішення про її імпічмент.