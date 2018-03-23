У Східній Гуті почалась евакуація мирного населення та сирійської опозиції

Почалася евакуація тисячі мирних жителів і членів сирійської збройної опозиції зі Східної Гути, повідомляє агентство Анадолу з передмістя Дамаска.

За підсумками переговорів за участю російської сторони перша колона з п'яти автобусів з мирними жителями і членами збройної опозиції виїхала з району Хареста Східної Гути в напрямку Ідлібу і прилеглих населених пунктів.

Протягом дня планується евакуація близько 1500 чоловік на 40 автобусах.

Евакуйованих доставлять до тимчасових таборів в Ідлібі.

Відповідно до досягнутої домовленості, з підконтрольного опозиції району Хареста будуть евакуйовано вісім тисяч людей, в тому числі опозиційні угруповання.

24 лютого Рада безпеки ООН прийняла резолюцію за №2401, яка закликає конфліктуючі сторони в Сирії негайно оголосити 30-денний перемир'я.

Зазначимо, що 400 тисяч сирійців вже п'ятий рік живуть в блокованому передмісті Дамаска, включеному в список зон деескалації. В останні вісім місяців ситуація в регіоні різко погіршилася. Поставки продовольства і медикаментів в Східну Гуту припинилися.