Легенди бувають правдивіші за історію.
Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

У США почали розслідування щодо заводу "Калашнікова" у Флориді

23 березня, 2018 - 10:36
Фото: kalashnikov-usa.com

Прокурори США відкрили кримінальне розслідування відносно фабрики Калашнікова у Флориді, що виробляє автоматичну стрілецьку зброю і керівник якої має зв'язки з наближеними до президента Росії Володимира Путіна особами, повідомляє агентство Bloomberg.

Адвокатська контора США в Майамі шукає записи, пов'язані із запитом Калашнікова на отримання податкових пільг. Представники Kalashnikov USA направили його в 2015 році владі Флориди. Слідчих цікавлять дані, що стосуються роботи компанії RWC Group LLC. Їй, як зазначає агентство, належить завод Kalashnikov USA в місті Помпано-Біч неподалік від Майамі.

У публікації йдеться, що RWC Group в 2012 році продавала продукцію російського концерну "Калашіков" в США. Після введення Вашингтоном в 2014 році в зв'язку з подіями на Україні санкцій відносно російського концерну "RWC Group заявила, що обірвала всі зв'язки з Росією і концерном "Калашніков" і в повній мірі виконує обмежувальні заходи США".

Один з менеджерів RWC Group і Kalashnikov USA повідомив агентству, що фірми не допускають ніяких порушень. Раніше в цьому місяці видання Bloomberg Businessweek виступило з твердженням, що якісь зв'язки між RWC Group і концерном "Калашников" зберігалися і після введення санкцій.

У прокуратурі Майамі відмовилися від коментарів про початок розслідування.

 

Джерело: День

Більше новин

В окупованому Криму заарештували на 2 місяці блогера і активіста Мемедемінова
Червоний хрест направив до окупованого Донбасу понад 200 тонн будматеріалів
У Конгресі США схвалили закон про збільшену фінансову допомогу Україні
Минулої доби в зоні АТО жодних обстрілів не зафіксовано, - штаб
Україна вітає продовження мандату місії ОБСЄ на Донбасі, - МЗС
Судове засідання у справі Савченко призначено на 23 березня, - адвокат

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 