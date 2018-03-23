У США почали розслідування щодо заводу "Калашнікова" у Флориді

Прокурори США відкрили кримінальне розслідування відносно фабрики Калашнікова у Флориді, що виробляє автоматичну стрілецьку зброю і керівник якої має зв'язки з наближеними до президента Росії Володимира Путіна особами, повідомляє агентство Bloomberg.

Адвокатська контора США в Майамі шукає записи, пов'язані із запитом Калашнікова на отримання податкових пільг. Представники Kalashnikov USA направили його в 2015 році владі Флориди. Слідчих цікавлять дані, що стосуються роботи компанії RWC Group LLC. Їй, як зазначає агентство, належить завод Kalashnikov USA в місті Помпано-Біч неподалік від Майамі.

У публікації йдеться, що RWC Group в 2012 році продавала продукцію російського концерну "Калашіков" в США. Після введення Вашингтоном в 2014 році в зв'язку з подіями на Україні санкцій відносно російського концерну "RWC Group заявила, що обірвала всі зв'язки з Росією і концерном "Калашніков" і в повній мірі виконує обмежувальні заходи США".

Один з менеджерів RWC Group і Kalashnikov USA повідомив агентству, що фірми не допускають ніяких порушень. Раніше в цьому місяці видання Bloomberg Businessweek виступило з твердженням, що якісь зв'язки між RWC Group і концерном "Калашников" зберігалися і після введення санкцій.

У прокуратурі Майамі відмовилися від коментарів про початок розслідування.