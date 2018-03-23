У Венесуелі оголошено деномінацію болівара

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про деномінацію венесуельської валюти болівара відразу майже на 59%, повідомляє Reuters.

«Я вирішив прибрати три нуля з нинішніх грошей, вилучити купюри, що знаходяться зараз в обігу і ввести нові», - заявив Мадуро.

Для операцій в цих областях буде застосовуватися фіксований курс в 10 боліварів за долар. За словами Мадуро, це допоможе «гарантувати країні економічну стабільність».

Крім того, змінюється і система частково вільного обмінного курсу на біржі і в банках через так звану маржинальну систему валют SIMADI. Відтепер курс в ній буде повністю плаваючим, сформованим на основі ринкового попиту. Нові торги в системі почнуться з рівня приблизно 200 боліварів за долар, тобто з нинішнього показника.

При цьому зараз курс "чорного ринку" в Венесуелі перевищив вже 1000 боліварів за одиницю американської валюти. В таких умовах, зазначають фінансові аналітики, лібералізація ринку валюти є необхідною умовою для функціонування економіки.

Останній раз Венесуела офіційно девальвувала свою валюту в лютому 2013 року - з 4,3 до 6,3 болівара за долар.