У Вінниці цього літа з’явиться муніципальний велопрокат

Вінничани та гості міста вже влітку матимуть змогу долучитися до міської велосипедної культури не тільки з точки зору рекреації, а й з точки зору використання велосипеда як повноцінного міського транспорту. Реалізація цього проекту стала можливою завдяки укладеній інвестиційній угоді між Вінницькою міською радою, компанією Nextbike Ukraine та Вінницькою транспортною компанією, повідомив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту економіки Вінницької міської ради Віталій Погосян.

«Компанія Nextbike Ukraine оголошена переможцем тендеру «Розвиток велоінфраструктури в м. Вінниця», в якому брали участь 3 компанії, 2 з яких – міжнародні. Тендер відбувся за підтримки уряду Швейцарії, який профінансує частину проекту з будівництва мережі громадського велопрокату, ще частину фінансування візьме на себе компанія Nextbike Ukraine», – написав Погосян.

За його словами, першочергово у Вінниці встановлять 15 станцій і 150 паркувальних стійок. Для оренди наддадуть близько 120 велосипедів. Станції велопрокату будуть передані на баланс Вінницької транспортної компанії. Після вивчення попиту мережу прокату велосипедів розширять: новими станціями, паркувальними стійками і велосипедами. Щодо вартості послуги, то вона формуватиметься на базі місячних і сезонних абонементів та буде зіставною з іншими видами міського транспорту.

Вінниця стане другим містом в Україні, де запрацює система спільного використання велосипедів Nextbike. Наразі цей сервіс успішно працює вже у 100 містах 23 країн – на 4 континентах. Серед них: Німеччина, Австрія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Дубаї (ОАЕ), Угорщина, Латвія, Нова Зеландія, Польща, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія, Сполучені Штати, Саудівська Аравія та Україна.

Для довідки: Муніципальний велопрокат – це система автоматизованих пунктів прокату велосипедів, встановлених у зручних місцях по всьому місту. Будь-хто може взяти велосипед на одній станції та залишити на іншій. Система, як правило, передбачає погодинну оплату, також можна купити абонемент на день, тиждень, місяць.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця