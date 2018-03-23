У Вінниці відкриють ліцей для обдарованої молоді з усієї області

На базі Вінницького національного технічного університету буде створений комунальний заклад «Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді». Для навчання ліцеїстів закуплять сучасне мультимедійне обладнання та облаштують кабінети за останнім словом техніки. Особливість ліцею полягатиме в тому, що у його стінах зберуть найкращих учнів з усієї області, повідомив в.о. директора департаменту освіти й науки Вінницької ОДА Володимир Буняк.

«Відповідно до Меморандуму про співпрацю, який уклали Вінницька ОДА, Вінницький Бізнес Клуб та Вінницький національний технічний університет, з початку нового навчального року в області буде створений комунальний заклад «Подільський науково-технічний ліцей для обдарованої молоді», – коментує Буняк. – Це дасть можливість для дітей області, не залежно від того, де вони проживають, пройшовши відповідний відбір, навчатися у Вінниці на повному пансіоні, враховуючи проживання у гуртожитках, харчування та надання інших необхідних у такому віці соціальних умов».

Головний освітянин області додав, що потрапити до ліцею зможуть учні нинішніх 8–10-х класів, а з наступного навчального року і 11-их. Заклад стане конкурентом для Вінницької міської фізико-математичної гімназії № 17 та Вінницького технічного ліцею, які традиційно готують сильних математиків. Тим часом у області немає жодного класу із поглибленим вивченням точних наук. Тому новий заклад заповнить цю прогалину і дозволить дітям із сільських шкіл отримати якісні знання, а в подальшому – гарну освіту.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора