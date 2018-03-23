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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

У В'єтнамі внаслідок пожежі загинуло 13 людей

23 березня, 2018 - 16:01
Фото: apnews.com

Внаслідок пожежі у житловому комплексі у південному В'єтнамі загинули 13 осіб, 28 дістали поранення, врятувалося більш як тисяча жителів.

Про це заявили у місцевій поліції, повідомляє Аssosiated Рress.

"Щонайменше 13 осіб загинули і 28 дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Загалом  у 14-20-поверхових будівлях комплексу у Хошиміні, що горіли, нараховується 700 квартир.

Поліцейським вдалося врятувати понад 100 жителів, тоді як понад 1000 людей самостійно вибігли з будинку під час сигналу пожежної тривоги.

Більшість жертв загинула від задухи або внаслідок небезпечних стрибків з останніх поверхів.

Пожежа почалася у підземному паркінгу і поширилася вище. У поліції повідомили, що іскру міг створити один з припаркованих мотоциклів, проте слідчі теж не виключають можливість вибуху.

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