У Запоріжжі відкрилася виставка, присвячена 100-річчю Червоного Хреста України

Виставка «100 років служіння людям», приурочена до 100-річчя заснування Товариства Червоного Хреста (ТЧХ) в Україні, працюватиме цілий місяць у стінах Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки.

В ній розповідається про історію міжнародного руху з часів заснування і про його діяльність, в яку входить допомога постраждалим від природних катаклізмів, військових конфліктів, участь у ліквідації надзвичайних природних або техногенних катастроф і багато іншого.

«Жодна організація в світі не має такого великого терміну діяльності і віку, як Червоний Хрест. Цього року йому виповнюється 150 років, Українському, в свою чергу, - 100. Громадянська війна, розруха - Червоний Хрест був тоді на передовій. Він відкривав їдальні і лазні для поранених... У Другу світову дуже важко переоцінити внесок медсестер Хреста. Сотні і тисячі життів було врятовано завдяки старанням цих медсестричок. Держава оцінила діяльність організації, й у 1961 році була створена патронажна служба. Вона працювала з підопічними півстоліття, до 2016 року. Незважаючи на поважний вік організації, сьогодні Хрест переформатувався і основна наша сила - це волонтери», - розповіла голова Запорізької обласної організації ТЧХ України Оксана Бекетова.

Серед експонатів речі, які використовують члени організації у своїй діяльності, їхні знаки, а також зібрання форми волонтерів ТЧХ з різних частин світу. На багатьох із них залишені побажання і подяки від тих, кому допомогли учасники руху. Крім того, в експозицію увійшли старі плакати організації, зібрані з різних частин світу і колишніх радянських республік, величезна кількість літератури і фотоматеріалів.

На базі виставки члени ТЧХ читатимуть лекції для охочих. Всіх небайдужих людей закликають проходити спеціальну підготовку з надання допомоги і вступити до лав волонтерів.

Євген ТЕРЕЩЕНКО, Запоріжжя

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