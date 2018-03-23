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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Україна купуватиме гелікоптери у Франції

23 березня, 2018 - 13:06
Фото: AFP

Україна і Франція підпишуть угоди про наміри придбати французькі вертольоти, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

 

"Зараз Жан-Ів поїде підписувати з Арсеном Аваковим протокол про наміри купівлі французьких вертольотів", - сказав П.Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріану в п'ятницю в Києві.

 

За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, це свідчить про новий рівень двостороннього економічного співробітництва між Україною та Францією.

 

Джерело: Інтерфакс-Україна

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