Україна купуватиме гелікоптери у Франції

Україна і Франція підпишуть угоди про наміри придбати французькі вертольоти, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

"Зараз Жан-Ів поїде підписувати з Арсеном Аваковим протокол про наміри купівлі французьких вертольотів", - сказав П.Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріану в п'ятницю в Києві.

За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, це свідчить про новий рівень двостороннього економічного співробітництва між Україною та Францією.