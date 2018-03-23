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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Україна внесла зміни до Конвенції про захист прав людини

23 березня, 2018 - 09:55
Фото: Постійне представництво України при Раді Європи

Україна підписала два протоколи про внесення змін до Конвенції про захист прав людини та основних свобод, які дають державі право отримувати від ЄСПЛ консультативні висновки з принципових питань щодо тлумачення або застосування прав і свобод.

Церемонія за участю Постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулеби та заступника Генерального секретаря РЄ Габріели Баттані-Драгоні відбулася сьогодні у Страсбурзі, повідомляє Укрінформ.

«Протоколи № 15 та № 16, серед інших положень, доповнюють посилання на принцип субсидіарності та доктрину свободи розсуду до преамбули Конвенції та дозволяють найвищим судам та трибуналам Високої Договірної Сторони (учасників Конвенції – ред.), вимагати від Європейського суду з прав людини надавати консультативні висновки з принципових питань щодо тлумачення або застосування прав і свобод, визначених Конвенцією або протоколами до неї», - повідомили в Раді Європи.

Щоб набути чинності, Протокол №15 повинен бути ратифікований усіма 47 державами-членами Ради Європи; Україна зробить це 42-ю (за рахунком) державою. На сьогодні лише Бельгія, Боснія і Герцеговина, Греція, Італія та Іспанія досі не ратифікували Протокол.

Щоб набрав чинності Протокол № 16, він повинен бути ратифікований 10-ма країнами, і Україна стала 9-ю з тих, що це зробили.

Джерело: Укрінформ

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