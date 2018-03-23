Усі перші класи в Україні безкоштовно отримають набори LEGO

Всі перші класи в Україні, що навчатимуться з 1 вересня 2018 року, безкоштовно отримають набори LEGO, які допоможуть впроваджувати ігрові методи навчання в освітній процес.

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння підписано між Міністерством освіти і науки України та The LEGO Foundation, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

"Ми цінуємо допомогу The LEGO Foundation, оскільки це матеріали, які допоможуть дітям з кожної української школи опановувати матеріал інтерактивно, цікаво та наочно. При цьому вчителі матимуть більше можливостей застосовувати пошукові методи навчання, стимулювати дітей до навчання у більш цікавий та належний для цієї вікової групи спосіб. Просто уявіть собі, ці набори отримають усі українські школи", - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Документ передбачає, що The LEGO Foundation безкоштовно забезпечить наборами усі перші класи (близько 17 тисяч шкіл з усієї України) протягом 2018-2019 року. Також компанія допоможе педагогам опанувати методики для ефективного використання конструкторів у навчанні.

Зазначається, що перша вантажівка з безкоштовними наборами LEGO для 100 шкіл, що пілотують новий Держстандарт за реформою Нова українська школа, виїхала з Данії до України 20 березня 2018 року.

Планується, що набори для 100 шкіл потраплять в Україну до 31 березня 2018 року. Так, перші класи отримають набори "Шість цеглинок" для кожного учня та по набору "LEGO Play Box" на кожен такий клас.

Також з 2018 року тренерами The LEGO Foundation було проведено тренінги з впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання для 700 педагогів: вчителів перших класів 100 пілотних шкіл, заступників директорів та психологів. Загалом відбулося 25 тренінгів, до яких долучалися і методисти методичних центрів, представники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

За даними МОН, загалом міністерство співпрацює з The LEGO Foundation з 2010 року. Спочатку до спільного проекту "Сприяння освіті" було залучено заклади дошкільної освіти. Зараз до проекту залучено 110 тис. дітей та 4,5 тис. педагогів.

У 2014 році Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти було проведено моніторингове дослідження ефективності впровадження проекту, яке показало позитивний вплив гри з LEGO на розвиток мовлення, мислення, вміння працювати в команді та комунікувати один з одним у дітей, зазначили в Міносвіти.