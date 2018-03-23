В Іспанії 13 каталонських політиків звинувачують у підготовці державного перевороту

Суддя Верховного суду Іспанії пред'явив обвинувачення 13 каталонським політикам, у тому числі екс-главі уряду регіону Карлесу Пучдемону, в перевороті з метою оголосити незалежність Каталонії від Іспанії.

Про це повідомляє Аssosiated Рress.

"Суддя Верховного суду Іспанії звинуватив 13 каталонських сепаратистських політиків, у тому числі втікача Карлеса Пучдемона, у перевороті за їх спробу оголосити незалежність від Іспанії", - йдеться в повідомленні.

Суддя Пабло Лларена опублікував обвинувальний висновок у п'ятницю, завершивши чотиримісячне розслідування подій минулої осені.

Згідно з іспанським законодавством, такий злочин карається ув'язненням на строк до 30 років.

Пучдемон, який знаходиться у Бельгії, розкритикував рішення судді.

"Це неправильно, щоб суддя займався політикою", - сказав колишній лідер Каталонії.

Як відомо, багато членів уряду Каталонії звинувачуються в перевороті, розкраданні державних коштів та інших злочинах після проведення референдуму про незалежність регіону восени 2017 року.