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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

В Ізраїлі ультраортодоксальні євреї протестують проти призову в армію

23 березня, 2018 - 13:39
Фото: aa.com.tr

Представники ультраортодоксальої громади Ізраїлю провели акцію протесту з вимогою звільнення від служби в армії, повідомляє агентство Анадолу.

Поліція затримала для допиту не менше 20 ультраортодоксів, яких звинуватили в порушенні громадського порядку, киданні каменів і перекритті дороги поблизу Тель-Авіва.

Акції ультраортодоксальної громади Ізраїлю тривають з березня поточного року, коли за відмову від служби в армії були заарештовані двоє молодих ізраїльтян.

Депутати Кнесету в 2014 році більшістю голосів схвалили проект закону, що зобов'язує ультраортодоксальних іудеїв служити в армії нарівні з іншими громадянами країни.

«Призовну кризу» вдалося врегулювати лише 11 березня поточного року після зустрічі прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху і лідерів партій «Яхадут ха-Тора» («Об'єднаний іудаїзм Тори») і «Шас» («Хранителі Тори»).

Представники двох політичних сил, заявили, що підтримають проект держбюджету 2019 року, лише за умови прийняття законопроекту, що звільняє ультраортодоксальних євреїв від служби в армії.

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