В окупованому Криму заарештували на 2 місяці блогера і активіста Мемедемінова

В окупованому Криму блогера і активіста Нарімана Мемедемінова, затриманого напередодні після обшуку в його будинку, підконтрольний Кремлю Київський районний "суд Сімферополя" заарештував на два місяці.

Про це повідомив в Facebook адвокат цивільного журналіста Еміль Курбедінов.

"Наріман Мемедемінов за клопотанням ФСБ заарештований до 16 травня 2018 р.", - написав захисник.

Раніше правозахисна група "Кримська солідарність" опублікувала звернення Профспілки працівників незалежних ЗМІ Криму на підтримку активіста.

У ньому йдеться про те, що після того, як 2015 року на окупованому Росією півострові була здійснена тотальна "зачистка" професійних медіа, саме цивільні журналісти - блогери і стримери - взялися висвітлювати ті переслідування і репресії, які відбуваються в Криму. Відразу услід за цим цивільні журналісти почали піддаватися різного роду переслідуванням - погрозам, обшукам, затриманням і арештам.

"Сьогодні ми бачимо, що в боротьбі з незалежною точкою зору в особі цивільних журналістів влада готова йти на найжорсткіші, абсолютно невиправдані методи протидії. Такі, як звинувачення у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності. В зв'язку з цим вважаємо за потрібне закликати всіх журналістів, які знають ціну свободі слова, підтримати Нарімана Мемедемінова і в його особі всіх цивільних журналістів Криму, як колег, які зазнають переслідування за свою інформаційну діяльність", - звернулися кримчани.

Як відомо, вчора вранці, 22 березня, співробітники ФСБ провели обшук у будинку кримськотатарського блогера Нарімана Мемедемінова в селі Холмівка Бахчисарайського району. За словами його дружини, обшук проходив у грубій формі, з нецензурною лексикою з боку силовиків. Оточений був не лише будинок Мемедемінових, а й вся вулиця. Після цього силовики відвезли Нарімана до Сімферополя.

Раніше активіст вже потрапляв у поле зору російських спецслужб. 11 лютого 2016 року в його будинку проводили обшук. А в 2017 році його притягували до відповідальності за нібито участь у несанкціонованому мітингу 13 квітня 2017 року біля будинку Сейдамета Мустафаєва - "суд" визнав його винним і оштрафував на 10 тис. руб.