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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Вінницькі гранувальники оброблятимуть алмази для ізраїльської компанії

23 березня, 2018 - 19:10

Нові кадри для компанії ізраїльської алмазовидобувної корпорації COL CUTTING, яка має виробничі потужності у кількох країнах світу, підготує Вінницький Центр професійно-технічної освіти № 1. Директор закладу Валерій Дяків каже, що договір про підготовку виробничих кадрів передбачає навчання 500 гранувальників алмазів, перші 50 з них розпочнуть освоювати «ази» обробки коштовностей вже у наступному навчальному році.

«У червні розпочнеться набір перших двох груп майбутніх гранувальників алмазів. На річний курс навчання візьмемо 50 повнолітніх осіб з базовою середньою освітою, – розповідає Валерій Дяків. – Навчатимуться учні за дуальною системою професійної освіти. Теоретичну частину опановуватимуть у центрі профтехосвіти, який має ліцензію на підготовку гранувальників, а практичні навики здобуватимуть безпосередньо на виробництві компанії-замовника під керівництвом їхніх фахівців. Після здобуття фаху випускники навчального закладу зможуть працювати як в Україні, так і на закордонних підприємствах корпорації, при чому із гарною заробітною платою».

Директор додав, що власники компанії у перспективі розглядають можливість створення у Вінниці центру з обробки алмазів і діамантів, оскільки місто розташоване у центрі Україні і має гарне транспортне сполучення із країнами Європи.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото з архіву закладу

Джерело: День

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