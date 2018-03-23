Вінницькі гранувальники оброблятимуть алмази для ізраїльської компанії

Нові кадри для компанії ізраїльської алмазовидобувної корпорації COL CUTTING, яка має виробничі потужності у кількох країнах світу, підготує Вінницький Центр професійно-технічної освіти № 1. Директор закладу Валерій Дяків каже, що договір про підготовку виробничих кадрів передбачає навчання 500 гранувальників алмазів, перші 50 з них розпочнуть освоювати «ази» обробки коштовностей вже у наступному навчальному році.

«У червні розпочнеться набір перших двох груп майбутніх гранувальників алмазів. На річний курс навчання візьмемо 50 повнолітніх осіб з базовою середньою освітою, – розповідає Валерій Дяків. – Навчатимуться учні за дуальною системою професійної освіти. Теоретичну частину опановуватимуть у центрі профтехосвіти, який має ліцензію на підготовку гранувальників, а практичні навики здобуватимуть безпосередньо на виробництві компанії-замовника під керівництвом їхніх фахівців. Після здобуття фаху випускники навчального закладу зможуть працювати як в Україні, так і на закордонних підприємствах корпорації, при чому із гарною заробітною платою».

Директор додав, що власники компанії у перспективі розглядають можливість створення у Вінниці центру з обробки алмазів і діамантів, оскільки місто розташоване у центрі Україні і має гарне транспортне сполучення із країнами Європи.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото з архіву закладу