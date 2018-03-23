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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Японія має намір переконати Трампа переглянути митну політику США

23 березня, 2018 - 10:12
Фото Reuters

Японський міністр економіки, торгівлі і промисловості Хіросіге Секо заявив у п'ятницю, що Японія буде тісно спілкуватися зі сполучення Штатами з питань торгівлі, повідомляє Reuters.

Він також сказав, що кроки у відповідь на торгівельні заходи США можуть зруйнувати систему Вільної торгівлі і заявив, що Японія розгляне необхідні дії в рамках Світової торгівельної організації.

Міністр прокоментував ситуацію після того, як президент США Дональд Трамп в четвер ввів мита на китайські товари в розмірі $ 60 млрд.

США також налаштовані на введення жорстких тарифів на імпорт сталі та алюмінію, але нові тарифи навряд чи застосовні до партнерів, включаючи Європейський союз, Мексику і Канаду.

"Той факт, що Японія потрапила в список країн, на які поширюються нові мита, заслуговує крайнього жалю, - зазначив він. - Ми докладемо всіх зусиль, щоб переконати американську сторону виключити Японію з цього списку". Він також підкреслив, що експорт з Японії, яка є союзником США, не може чинити негативний вплив на американську промислову безпеку.

Японія щорічно експортує близько 2 млн тонн сталі в США, що становить близько 5% від всього японського експорту сталі.

Джерело: День

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