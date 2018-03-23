Захоплення заручників у Требі можна вважати терактом, - прем'єр Франції

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив, що обставини захоплення заручників у місті Треб на півдні країни дозволяють вважати ці події терактом. Про це він розповів в ефірі телеканалу BFM TV, передає ЄП.

"Вся інформація, якою ми володіємо, дозволяє стверджувати, що мова йде про теракт", - заявив Філіп. Він перервав свою поїздку до міста Мюлуз і повернувся в Париж, щоб стежити за ситуацією.

Французька жандармерія повідомила, що ситуація наразі ще не стабілізувалася, хоча усіх заручників із приміщення супермаркета звільнено.

За даними французьких ЗМІ, внаслідок захоплення заручників у супермаркеті міста Треб у п’ятницю загинула одна або дві людини.

Чоловік, який захопив заручників, заявив про свою приналежність до терористичного угруповання "Ісламська держава". Антитерористичний відділ прокуратури Парижа взявся за розслідування інциденту.