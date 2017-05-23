Через теракт у Манчестері низка країн посилює заходи безпеки

Низка країн світу розглядають можливість посилення заходів безпеки напередодні великих театральних і спортивних подій після теракту у Великій Британії, внаслідок якого загинули щонайменше 22 людей, передає Reuters.

Міністерство національної безпеки США заявило, що уважно стежить за ситуацією в Манчестері, а на громадян США можуть чекати посилені заходи безпеки на публічних заходах.

В Японії оголосили про "початок збору інформації". "Ми зміцнили свої позиції, створивши підрозділ зі збору інформації, присвячений міжнародному тероризму", - заявив журналістам головний секретар кабінету міністрів Йошихіде Суга.

У Сінгапурі організатори концерту співачки Брітні Спірз, який відбудеться в червні, заявили про можливість запровадження жорсткіших заходів безпеки. Минулого місяця там були внесені зміни до закону про громадський порядок. Він вимагає повідомляти поліцію заздалегідь, якщо участь у масовому заході візьмуть понад 5 тисяч осіб.

Гонконгська арена AsiaWorld Expo, де у вересні має відбутися концерт Аріани Гранде, на концерті якої у Манчестері відбувся теракт, теж оголосила про підвищення заходів безпеки на усіх концертах та заходах. Про аналогічні наміри заявила корпорація SM investments Corp, яка в серпні організовує концерт Гранде у столиці Філіппін.

Нагадаємо, у результаті вибуху в концертній залі в центрі британського Манчестера загинули щонайменше 22 людини, ще 59 отримали поранення.