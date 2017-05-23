Для забезпечення чесних виборів в Албанії опозиціонери увійшли до уряду

У понеділок до уряду Албанії увійшли представники опозиційної Демократичної партії задля того, щоб забезпечити проведення чесних виборів. Про це повідомляє Euractiv.

Входження представників Демократичної партії до уряду є частиною компромісу правлячої Соціалістичної партії і опозиції, яка протягом трьох місяців бойкотувала роботу парламенту.

Опозиція відтепер контролюватиме міністерства внутрішніх справ, юстиції, праці, фінансів, охорони здоров’я і освіти. Крім того, представник Демократичної партії отримав посаду віце-прем’єра.. Також представники опозиції очолили центральну виборчу комісію Албанії і офіс омбудсмена.

"Всі ці заходи вживаються для того, щоб гарантувати албанським громадянам свободу від тиску, запобігти купівлі голосів і забезпечити чесні перегони політичних партій під час кампанії" - заявили в опозиції.

Нагадаємо, указом президента Албанії парламентські вибори в країні були перенесені на один тиждень, на 25 червня.