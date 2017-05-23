Франція посилює заходи безпеки після теракту в Британії

Французька влада наказала підвищити заходи безпеки під час спортивних і культурних заходів, а президент Еммануель Макрон заявив, що буде створена новий контртерористичний координуючий орган, повідомляє Reuters.

Макрон приїхав до посольства Британії в Парижі, щоб висловити співчуття у зв’язку з терактом, і заявив, що в середу буде головувати "на зустрічі силових міністрів, яка буде присвячена створенню цільової групи по боротьбі з "Ісламським державою".

Міністр внутрішніх справ Жерар Коллом заявив, що уряд дав вказівки організаторам спортивних і культурних заходів у Франції посилити заходи безпеки після теракту у Манчестері, який був скоєний терористом "Ісламської держави".

Начальник Паризької поліції Мішель Дерплю заявив, що він наказав посилити присутність поліції навколо театрів, особливо на початку і наприкінці заходів.

Поліція також складає список "чутливих" подій, які, швидше за все, привернуть увагу молодих глядачів, таких як кіно, театральні вистави і спортивні події, в тому числі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу "Ролан Гаррос", який відбудеться в Парижі наступного тижня.

Нагадаємо, що напередодні стався вибух у концертній залі в центрі британського Манчестера. Загинули щонайменше 22 людини, 59 поранені. Поліція розглядає трагедію як теракт.