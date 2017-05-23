ГПУ направить до Ради подання на зняття недоторканності з Бобова

Генеральна прокуратура України ухвалила рішення направити до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Геннадія Бобова.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Ще два подання на народних депутатів Андрія Лозового та Євгена Дейдея генпрокурор Юрій Луценко повернув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання.

"Вивчивши матеріали трьох подань на народних депутатів в частині фактажу, сьогодні було прийнято рішення направити до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Геннадія Бобова", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у лютому Луценко заявляв, що ГПУ проситиме Раду зняти недоторканність з трьох нардепів.