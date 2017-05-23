"ІД" взяла відповідальність за вибух в Манчестері

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух в Манчестері, жертвами якого стали 22 людини, у тому числі діти.

Про це з посиланням на інформаційний ресурс бойовиків Amaq, повідомляє ВВС Україна.

Раніше прем'єр-міністерка Британії Тереза Мей повідомила, що поліція встановила особу людини, яка здійснила вибух на Manchester Arena. Однак його ім'я влада вирішила поки не називати.

За підозрою в причетності до вибуху поліція Манчестера затримала 23-річного чоловіка.

Нагадаємо, вибух у концертній залі в центрі британського Манчестера стався напередодні. Загинули щонайменше 22 людини, 59 поранені. Поліція розглядає трагедію як теракт.