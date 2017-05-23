Кримські татари планують зібрати 1 млн підписів під зверненням до світу про деокупацію півострова, - Чубаров

Кримські татари підготували звернення до міжнародного співтовариства про деокупацію Криму. Наразі розпочалася кампанія зі збору підписів під ним. Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров заявив в інтерв'ю "Апострофу".

"Ми дійсно на виконавчій раді Всесвітнього конгресу кримських татар затвердили спеціальну форму і тепер розпочали кампанію зі збору підписів. Наша мета – зібрати в різних країнах світу мільйон підписів до 10 грудня, міжнародного Дня прав людини, коли ми плануємо завершити кампанію. Звернення разом з підписами ми направимо на адресу поважних міжнародних організацій", - сказав Чубаров.

Чергова акція кримських татар готується з метою привернення уваги міжнародної громадськості до того, що відбувається в окупованому Криму і на сході України.

"Ми хочемо переконати всіх у тому, що без вирішення кардинальних проблем, які виникли в результаті прямої військової агресії Росії проти України, світ не зможе рухатися далі", - зазначив голова Меджлісу.

Він також зазначив, що "нас не влаштовує повільність тих заходів, які світ приймає у відповідь на російську агресію. Нам хочеться, щоб санкції були ефективними, нам хочеться рішучих дій".

Але, на думку Чубарова, оскільки агресором є саме Росія – одна з найпотужніших ядерних держав світу, світове співтовариство утримується від більш рішучих кроків. До того ж Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і здатна блокувати майже всі дипломатичні, правові зусилля цивілізованого світу.

Рефат Чубаров назвав в якості можливих дієвих заходів тиску на РФ посилення економічних санкцій, зокрема введення ембарго на російські енергоносії, повну ізоляцію Росії в рамках існуючих правових відносин, ізоляцію російських політиків, починаючи з самого Путіна, і відключення Росії від банківської та фінансової систем світу.