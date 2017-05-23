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Кримські татари планують зібрати 1 млн підписів під зверненням до світу про деокупацію півострова, - Чубаров

23 травня, 2017 - 19:12
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Кримські татари підготували звернення до міжнародного співтовариства про деокупацію Криму. Наразі розпочалася кампанія зі збору підписів під ним. Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров заявив в інтерв'ю "Апострофу".

"Ми дійсно на виконавчій раді Всесвітнього конгресу кримських татар затвердили спеціальну форму і тепер розпочали кампанію зі збору підписів. Наша мета – зібрати в різних країнах світу мільйон підписів до 10 грудня, міжнародного Дня прав людини, коли ми плануємо завершити кампанію. Звернення разом з підписами ми направимо на адресу поважних міжнародних організацій", - сказав Чубаров.

Чергова акція кримських татар готується з метою привернення уваги міжнародної громадськості до того, що відбувається в окупованому Криму і на сході України.

"Ми хочемо переконати всіх у тому, що без вирішення кардинальних проблем, які виникли в результаті прямої військової агресії Росії проти України, світ не зможе рухатися далі", - зазначив голова Меджлісу.

Він також зазначив, що "нас не влаштовує повільність тих заходів, які світ приймає у відповідь на російську агресію. Нам хочеться, щоб санкції були ефективними, нам хочеться рішучих дій".

Але, на думку Чубарова, оскільки агресором є саме Росія – одна з найпотужніших ядерних держав світу, світове співтовариство утримується від більш рішучих кроків. До того ж Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і здатна блокувати майже всі дипломатичні, правові зусилля цивілізованого світу.

Рефат Чубаров назвав в якості можливих дієвих заходів тиску на РФ посилення економічних санкцій, зокрема введення ембарго на російські енергоносії, повну ізоляцію Росії в рамках існуючих правових відносин, ізоляцію російських політиків, починаючи з самого Путіна, і відключення Росії від банківської та фінансової систем світу.

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