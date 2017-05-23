Сьогодні, 23 травня 2017 року, Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий написав заяву про відставку.

Текст заяви він виклав на своїй сторінці у Facebook.

«Вибір міністра про відставку є абсолютно природнім процесом для будь-якої європейської країни та традиційною світовою практикою.

Йду з посади з вдячністю за висловлену мені довіру всім аграріям, народним депутатам з коаліції та фракції БПП, членам аграрного комітету, Президенту Петру Порошенку, Прем’єру Володимиру Гройсману, групі «Удар» та особисто Віталію Кличку!

Дякую прем'єру та колегам по Уряду за спільно реалізовані кроки на користь аграрної галузі, а особливо за підтриману новелу щодо системи державної підтримки на наступні 5 років, завдяки якій аграрії вже цього року почали отримувати від держави гроші загальною сумою у 5,5 млрд гривень.

Завершується 5 рік моєї роботи на політичній ниві. Дякую всім, з ким разом нам вдалося змінити бачення на світоглядні питання», - написав він.

Кутовий закликав колег по Парламенту поставитися до заяви із розумінням і проголосувати її.