Китай закликає КНДР не порушувати резолюції Радбезу ООН

Китай закликав Північну Корею не порушувати резолюції Ради Безпеки ООН після чергового запуску балістичної ракети.

Про це заявив китайський міністр закордонних справ Ван Йі, повідомляє Reuters.

"Ми закликаємо Північну Корею не робити жодних дій, щоб знову порушити резолюції Ради Безпеки ООН", - заявив він.

Заяву зроблено слідом за повідомленням про успішне тестування Пхеньяном балістичної ракети середньої дальності.

Як зазначається, Сполучені Штати намагаються переконати Китай, єдиного великого союзника Північної Кореї, сприяти стримуванню КНДР, яка з початку минулого року провела десятки запусків ракет і випробувала дві атомні бомби всупереч резолюції Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звинуватив керівництво КНДР у відкритому порушенні резолюції Ради Безпеки, яка стосується випробувань ракет.