Латвія виявила поблизу своїх кордонів кораблі і субмарину РФ

Неподалік від кордонів Латвії були виявлені військові кораблі РФ і субмарина.

Про це у вівторок повідомили національні збройні сили Латвії у Twitter.

"22 травня у винятковій економічній зоні Латвії, на відстані 6 морських миль від державного кордону, були ідентифіковані російський корабель підтримки підводних човнів, корвет, фрегат і підводний човен", - йдеться у повідомленні.