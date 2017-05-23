Латвія виявила поблизу своїх кордонів кораблі і субмарину РФ

Неподалік від кордонів Латвії були виявлені військові кораблі РФ і субмарина.
Про це у вівторок повідомили національні збройні сили Латвії у Twitter.
"22 травня у винятковій економічній зоні Латвії, на відстані 6 морських миль від державного кордону, були ідентифіковані російський корабель підтримки підводних човнів, корвет, фрегат і підводний човен", - йдеться у повідомленні.
LV ekskl. ekonom. zonā 6 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 22.05. ident. Krievijas BS zemūdens atbalsta kuģi, korveti, zemūdeni un fregati
— NBS (@Latvijas_armija) May 23, 2017
Джерело: День