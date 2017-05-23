МЗС не підтверджує наявність українців серед постраждалих у Манчестері

Інформація про постраждалих українців у результаті вибуху у Манчестері від британської поліції не надходила. Про це повідомляє Посольство України у Великобританії на сторінці у Twitter.

"Станом на 07:20 інформація про наявність українців, постраждалих у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у результаті вибуху в концертній залі в центрі британського Манчестера загинули щонайменше 19 людей, ще 59 отримали поранення. Поліція розглядає трагедію як теракт.