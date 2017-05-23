На Донбасі збудують ще дві телевежі до кінця року

В усіх містах Донецької і Луганської областей уже є українське телерадіомовлення, далі - відновлення мовлення у селах і селищах.

Про це заявив член Національної ради з питань ТБ і радіомовлення Сергій Костинський під час Міжнародної конференції "Реінтеграція Донбасу в умовах гібридної війни", повідомляє Укрінформ.

"За два роки ми вирішили питання щодо забезпечення українським телебаченням і радіомовленням міст Донецької і Луганської областей. І сьогодні питаннями, якими ми опікуємося, це мовлення в селах і селищах", - сказав Костинський.

За його словами, наразі є 3 ділянки на Донбасі, де відбуваються бойові дії і є "білі плями", й основним завданням є забезпечити там українське мовлення.

"Такі завдання будуть виконані через будівництво, перш за все, двох веж - у Покровську висотою 200 метрів і в Луганській області, Бахмутівці - 134 м. Я маю великі сподівання, що цього року ці завдання будуть виконані", - підкреслив Костинський.

Нагадаємо, що Рада проголосувала за 75% квот для українського контенту на телебаченні.