Напад у Манчестері лише посилить рішучість у боротьбі із тероризмом, - Меркель

Канцлер Німеччини Анґела Меркель у вівторок, 23 травня, висловила співчуття британцям у зв'язку із терактом у Манчестері, який стався ввечері понеділка, 22 травня, та забрав життя щонайменше 22 людей.

"Цей імовірний терористичний напад лише посилить нашу рішучість спільно з нашими британськими друзями в подальшому виступати проти тих, хто планує і вчиняє подібні людиноненависницькі вчинки", - цитує канцлера інформагенція dpa. "Німеччина з вами", - наголосила Меркель.

У свою чергу, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європа перебуває в траурі разом із Великобританією. "Моє серце розбивається, коли я думаю, що тероризм укотре намагається вселити страх там, де мала би панувати радість, посіяти розбрат там, куди молодь і сім'ї мали би сходитися для святкувань", - цитує Юнкера інформагенція AP. Разом з тим, голова Єврокомісії наголосив, що ЄС і Великобританія працюватимуть пліч-о-пліч, щоб перемогти "тих, хто намагається знищити наш спосіб життя".

Президент США Дональд Трамп, перебуваючи з офіційним візитом в Ізраїлі, також прокоментував теракт у Манчестері. Він висловив співчуття сім'ям загиблих, а організаторів теракту назвав "злими невдахами по життю", цитує інформагенція AP.

Раніше свої співчуття висловили президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбул.

Нагадаємо, у результаті вибуху в концертній залі в центрі британського Манчестера загинули щонайменше 22 людини, ще 59 отримали поранення.