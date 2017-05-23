Переговори щодо Сирії у Женеві планується провести в червні

Сьомий раунд міжсирійських переговорів у Женеві планується провести в червні.

Про це, звертаючись у режимі відеозв'язку до членів Радбезу ООН, повідомив спеціальний посланник Генсека ООН по Сирії Стаффан де Містура, інформує агентство Anadolu.

Де Містура наголосив, що незважаючи на наявність угоди про створення зон деескалації в Сирії, у ряді районів тривають бої між силами режиму Башара Асада та загонами опозиції,

"Сутички зафіксовані в Хамі, Хомсі і Дамаску", - пояснив він. За словами де Містури, попри серйозні розбіжності в позиціях сторін, вони готові продовжити мирні переговори.

Спецпосланник Генсека ООН додав, що в останньому турі переговорів за участю експертів було обговорено питання розробки нової Конституції Сирії.

Як відомо, 4 травня на мирних переговорах у столиці Казахстану Астані Росія, Туреччина та Іран підписали меморандум про створення безпечних зон у Сирії. А 6 травня, опівночі за місцевим часом, почав діяти режим припинення вогню у так званих зонах деескалації.

Нагадаємо, близько 700 сирійських повстанців з родинами, усього біля трьох тисяч людей, виїхали автобусами з міста Хомс, що у центрі країни.