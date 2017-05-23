Під час рейду в Індонезії заарештували більше 140 чоловіків-гомосексуалів

Індонезійська поліція затримала під час рейду в одній із саун столиці країни Джакарти загалом 141 особу. Затримані - чоловіки, котрі брали участь у "секс-вечірці для гомосексуалів", повідомили місцевим ЗМІ в понеділок, 22 травня, представники поліції, передає інформагенція epd.

Затриманим можуть інкримінувати порушення законів про поширення порнографії, зазначається в повідомленні.

Серед затриманих поліцією четверо іноземців: один громадянин Великобританії, один громадянин Сінгапуру та двоє малайзійців, передає інформагенція AFP. Десятьом особам загрожує до 10 років ув'язнення. Серед них чоловік, якого підозрюють у організації вечірки, а також підозрювані в чоловічій проституції та ймовірні стриптизери. Решту затриманих допитують у якості свідків.

В Індонезії гомосексуалізм не вважається кримінальним злочином. Виняток становить лише провінція Ачех, де, крім загальнонаціональних законів, офіційно чинні ще й норми шаріату. Кілька тижнів тому суд у цій провінції засудив до покарання побиттям двох чоловіків, яких підозрюють у гомосексуальному зв'язку. Це - перше таке судове рішення щодо представників ЛГБТ-спільноти в цій країні.

Індонезія, що має найбільше в світі мусульман, вже не один рік переживає зростання фундаменталістських настроїв. Це призводить до збільшення тиску як на етнічні та релігійні, так і на сексуальні меншини. Дедалі частіше з вуст членів уряду лунають зневажливі та ворожі висловлювання на адресу представників ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, індонезійська компанія "Peruri" планує налагодити співпрацю з Національним банком України у галузі виготовлення грошей.