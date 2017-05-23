Поліція заарештувала чоловіка через вибух у Манчестері

Британська поліція заявила про арешт 23-річного чоловіка у зв'язку з вибухом у Манчестері, у результаті якого загинули 22 осіб і десятки отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні поліції Манчестера.

У зв’язку з інцидентом, що стався минулої ночі на арені Манчестера, можемо підтвердити, що ми заарештували 23-річного чоловіка у південному Манчестері, - повідомляє поліція.

Нагадаємо, вибух у концертній залі в центрі британського Манчестера стався напередодні. Загинули щонайменше 22 людини, 59 поранені. Поліція розглядає трагедію як теракт.