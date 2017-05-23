Порошенко обіцяє підписати закон про мовні квоти на телебаченні

Президент Петро Порошенко заявив, що поставить свій підпис під законом про введення україномовних квот на телебаченні

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Глава держави підтримав введення квот, заявивши, що "українській мові на українському ТБ - бути".

"Кілька разів публічно звертав увагу власників та менеджерів каналів на неприпустимо низьку частку української мови. У декого - на рівні 15%! Панове, ви назву країни забули?!", - написав Порошенко.

Президент уточнив, що під час створення закону врахували позитивний досвід радіо.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроект №5313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації".