Порошенко висловив співчуття родинам загиблих у Манчестері

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родинам та близьким загиблих у результаті вибуху у британському Манчестері.

Про це глава держави написав у своєму аккаунті у Twitter.

"Шокований звісткою про теракт у Манчестері. Суворо засуджую будь-які акти тероризму. Моï найщиріші співчуття сім'ям та близьким загиблих", - написав Порошенко.

Президент додав, "Украïна разом з Великою Британією у ці трагічні часи".

Нагадаємо, у результаті вибуху в концертній залі в центрі британського Манчестера загинули щонайменше 19 людей, ще 59 отримали поранення. Поліція розглядає трагедію як теракт.