Рада проголосувала за 75% квот для українського контенту на телебаченні

Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроект №5313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації".

За документ проголосували 269 парламентарів, передає РБК-Україна.

Документ встановлює, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, частка передач та/або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

При цьому для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення передбачається встановити обов’язкову частку на рівні 50%.

Частка передач новин державною мовою повинна складати не менше 75% від загальної тривалості всіх передач новин у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

Документом також уточнено правила обчислення частки передач та (або) фільмів, виконаних державною мовою. Фільми та передачі, які не є власним продуктом телерадіоорганізації та виконані не державною мовою повинні бути субтитровані державною мовою.

Крім того, встановлюється, що передача вважається виконаною держмовою, якщо всі репліки ведучих виконані державною мовою. При цьому допускається використання інших мов без дублювання та озвучення при репортажах з місця подій, коментарях запрошених осіб тощо.