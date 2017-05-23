СБУ знайшла російську зброю в зоні АТО

У Донецькій області Служба безпеки України (СБУ) виявила елементи зброї російського виробництва, які були використані проти сил антитерористичної операції.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Після огляду наслідків обстрілу позицій одного з підрозділів Збройних Сил України терористами так званої ДНР, які вели вогонь з місця недалеко від траси "Бахмут-Дебальцеве", оперативники спецслужби виявили хвостові частини від пострілу 93-мм реактивного піхотного вогнемет "Джміль", - йдеться в повідомленні.
За висновком експертів, маркування боєприпасів свідчить про приналежність хвостових частин огнемету, які використовують збройні сили РФ. Вони були виготовлені в 2003 році. На території України виробництво подібних боєприпасів не проводиться.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 59 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, поранено 4 військових.