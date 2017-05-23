Сьогодні сенат Нідерландів розгляне Угоду про асоціацію України з ЄС

Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) у вівторок 23 травня проведе дебати щодо ратифікації Угоди про асоціацію України та ЄС.

Розгляд ратифікації внесено до порядку денного пленарного засідання, який доступний на сайті Сенату Нідерландів, передає Європейська правда.

Згідно з ним, розгляд українського питання розпочнеться о 13:45 за місцевим часом (14:45 за Києвом). На виступи представників політичних сил відводиться 2 години 30 хвилин.

Очікується, на пленарних дебатах будуть присутні прем’єр-міністр Марк Рютте та міністр закордонних справ Берт Кундерс.

Дебати 23 травня передують голосуванню, яке, як очікується, відбудеться за тиждень 30 травня. Джерела "Європейської правди" в МЗС розраховують, що більшість депутатів Сенату підтримають ратифікацію Угоди про асоціацію.

Схвалення ратифікації в Сенаті залишається останнім законодавчим кроком, який розблокує офіційний запуск асоціації Україна - ЄС.

Нагадаємо, безвізовий режим із заморськими територіями Франції та Нідерландів запрацює для українців не раніше осені.