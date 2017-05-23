Співробітники ПАТ "Черкасиобленерго" на мітингу попередили владу про можливе припинення роботи підприємства

Працівники ПАТ «Черкасиобленерго» уже неодноразово проводили акції протесту. Сьогодні підприємство опинилось на межі зупинки роботи через чотиримісячну заборгованість із заробітної плати та брак ресурсів на випадок виникнення аварійних ситуацій. Такий стан справ може призвести до припинення електропостачання області. Сьогодні, 23 травня, енергетики «востаннє попередили» владу про можливість виникнення колапсу, потому готові вдаватися до рішучих дій.

Так, страйкарі заявляють, що низка акцій протесту у Черкасах, перекриття важливих магістралей, звернень до місцевої та центральної влади не дає нині ніяких дієвих результатів, а тим часом люди зубожіли і не мають можливостей годувати сім’ю.

Нині вже створені 14 страйкових комітетів. До працівників підприємства долучились і районні РЕМи, федерація профспілок в Черкаській області, освітяни, лісівники тощо. Вимагають негайних рішучих дій: повернення зароблених грошей та налагодження функціонування підприємства.

«Ми вимагаємо негайно створити робочу групу, в яку запросимо народних депутатів від Черкащини, представників Міненергетики, Мінсоцполітики, Фонду держмайна, адже підприємство на 71% державне, голову Черкаської облдержадміністрації, облради, профспілчан області. До неї готовий увійти і я, як представник Федерації профспілок у Парламенті. Цей орган має напрацювати за кілька днів схему погашення боргу і повернення "Черкасиобленерго" до стабільної роботи», – розповів голова Федерації профспілок у Черкаській області Петро Шевченко. В іншому випадку 4000 працівників готові до страйку, перекриття доріг та приїзду на акцію протесту у столицю, запевняють страйкарі.

«Станом на перше травня борг становив практично 100 млн грн, на таку ж суму не зареєстровано податкових накладних для суб’єктів господарювання. А це вимивання обігових коштів, неможливість нормально функціонувати і в тому числі виплачувати заробітну плату іншим підприємствам. Жителі області не отримали платіжки на оплату енергоспоживання, такий огром проблем може призвести до тяжких наслідків. Проблем накопичилось багато, але їх потрібно вирішувати на національному рівні…», – вважає Петро Шевченко.

Сьогодні за результатом мітингу заплановано проведення у Верховній Раді зустрічі із Федерацією профспілок області та страйковим комітетом ПАТ «Черкасиобленерго», також працівники продовжуватимуть привертати увагу громадськості перекриттям вулиць і трас.

Інна МОЛЧАНОВА, Черкаси, фото авторки