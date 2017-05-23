Суд відмовив захисту Януковича у зміні підсудності справи про держзраду

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) відмовився змінити підсудність кримінального провадження у справі колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook.

"ВССУ відмовив у задоволенні клопотання адвокатів Януковича про зміну підсудності кримінального провадження щодо екс-президента Януковича", - написала Сарган.

Зазначимо, адвокати Януковича звернулися до ВВСУ про нібито втручання Генпрокурора в судову автоматизовану систему розподілу суддів.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що справу щодо причетності екс-президента Віктора Януковича і екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка до протистоянь 18-20 лютого 2014 року на Майдані ГПУ готова скерувати до суду вже восени цього року.