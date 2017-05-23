Система ProZorro заощадила для держбюджету 24 млрд гривень, - Гройсман

Система електронних закупівель ProZorro з моменту впровадження заощадила для державного бюджету 24 млрд грн. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу на всесвітньому форумі про публічні закупівлі PRIMO, передає "112 Україна".

"За останній період через систему ProZorro було проведено закупівель майже на 700 млрд грн. Я наголошую на тому, що в старій системі це десятки і десятки мільярдів втрат. Сьогодні ми можемо констатувати факт того, що ця система є не тільки конкурентною, не тільки відкритою, а й заощаджує ресурси для державного бюджету. За нашими розрахунками, з моменту впровадження досягнута економія бюджетних коштів 24 млрд грн. Це колосальний ресурс для нашої країни", - зазначив він.

При цьому Гройсман додав, що Кабінет міністрів України та Фонд державного майна домовилися про можливість впровадження системи ProZorro для конкурентного продажу державних підприємств. "Одне з важливих завдань для нашої держави – це ефективний продаж, публічний, конкурентний, державних компаній. Приватизація, яка дасть можливість залучати інвестиції в економіку нашої держави і викорінити, в тому числі, прояви корупції у державному секторі. Зараз, буквально декілька тижнів тому, ми знайшли спільне рішення ФДМУ, який оперує державними компаніями, Міністерства, уряду для того, щоб запроваджувати систему ProZorro для конкурентного продажу державних компаній. Це наступний крок, який дасть свій результат. Ми хочемо, щоб кожен представник бізнесу, незалежно від того, з якої країни, мав рівний доступ до тих можливостей, які сьогодні є всередині держави", - сказав він.

Раніше Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів України в рамках виконання пріоритетних завдань розвитку держави планує повністю перезапустити процес приватизації, який останні 25 років пробуксовував з різних причин.

Нагадаємо, раніше Гройсман заявляв, що Кабмін доручив відпрацювати проект з продажу об'єктів малої приватизації через ProZorro.