Теракт в Манчестері - це атака на європейську молодь, - Могеріні

Терористи навмисно обрали мішенню для теракту в Манчестері європейську молодь.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні, передає Європейська правда.

"Жертвами стали дуже молоді люди. Це явно напад на європейську молодь і їхню любов до життя. Я вірю, що молоді європейці будуть продовжувати цінувати свій спосіб життя, свою свободу, свою радість", - йдеться у заяві.

Могеріні зв'язалася з міністром закордонних справ Великої Британії Борісом Джонсоном і пообіцяла надати всю підтримку інституцій ЄС, яка буде необхідна британській владі, зокрема, розширення обміну інформацією та співробітництво у боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, що вибух у концертній залі в центрі британського Манчестера стався напередодні. Загинули щонайменше 22 людини, 59 поранені. Поліція розглядає трагедію як теракт.