Трамп хоче допомогти Ізраїлю та Палестині укласти мир

Президент США Дональд Трамп сподівається, що Вашингтон сприятиме укладанню мирної угоди між Ізраїлем та Палестиною.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з лідером палестинців Махмудом Аббасом у Віфлеємі, передає Deutsche Welle.

"Щиро сподіваюся, що Америка зможе допомогти Ізраїлю та палестинцям укласти мир і принести нову надію регіону та його людям (…). Це було би дивовижним досягненням", - сказав Трамп.

Президент США також сподівається, що мирна угода між ізраїльтянами та палестинцями запустить "мирний процес по всьому Близькому Сходу".

Махмуд Аббас заявив, що його народ "відданий роботі задля досягнення історичної мирної угоди з Ізраїлем". Лідер палестинців наголосив, що конфлікт з Ізраїлем не має релігійної природи.

"Наша головна проблема - це окупація та (ізраїльські, - ред.) поселення", - заявив Аббас. Він також закликав Ізраїль поліпшити умови утримання сотень ув'язнених палестинців, чий голодний протест триває уже 37 діб.

Нагадаємо, напередодні, 22 травня, по прибутті до Ізраїлю президент США Дональд Трамп закликав до миру в регіоні.