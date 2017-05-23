Трамп пропонує Мей допомогу з розслідуванням теракту в Манчестері

Президент США Дональд Трамп у вівторок зателефонував прем'єр-міністру Великої Британії Терезі Мей у зв'язку з терактом у Манчестері, який забрав життя щонайменше 22 осіб, та запропонував допомогу США у розслідуванні, повідомляє The Hill.

"У Білому домі заявили, що під час розмови Трамп дав зрозуміти Мей, що американський народ підтримує Сполучене Королівство, та запропонував допомогу США в розслідуванні", - йдеться у повідомленні.

Трамп також заявив, що сподівається на співпрацю з Мей у боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, що терористи навмисно обрали мішенню для теракту в Манчестері європейську молодь.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні.