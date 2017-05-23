У Києві під посольство Британії несуть квіти в пам'ять про жертв трагедії в Манчестері (фото)

Під посольством Великої Британії в Києві вшанували пам'ять жертв теракту на концерті американської співачки Аріани Гранде в Манчестері, передає УНІАН.

Як повідомляється, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман передав главі британського уряду Терезі Мей лист-співчуття у зв'язку з трагедією в Манчестері. Про це він сказав сьогодні біля Посольства Великої Британії в Україні, куди він прибув щоб вшанувати пам'ять жертв теракту.

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф назвала теракт у Манчестері ганебною атакою на молодь.

"Вчора в моїй країні стався страшний теракт - ганебна атака на молодь, яка насолоджувалися музичним концертом. Мої щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих і постраждалих, а також (подяка) сміливим рятувальникам. Велика Британія ніколи не піддасться (загрозі) тероризму", - заявила вона.

Нагадаємо, що напередодні стався вибух у концертній залі в центрі британського Манчестера.