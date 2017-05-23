У Києві відбудеться Глобальний саміт з кібербезпеки

У Києві 14-15 червня пройде Global Cybersecurity Summit 2017 (#GCS17). Подія відбудеться в столичному КВЦ «Парковий» за підтримки апарату Ради Національної безпеки і оборони, Національного банку України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Держслужби спецзв'язку і захисту інформації, комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку, Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.

Саміт збере більше сотні фахівців та експертів світового рівня в галузі кібербезпеки і захисту інформації. Представники влади та бізнесу, некомерційних організацій і державних установ зможуть ознайомитися з передовими технологіями у цій галузі.

«Україна неспроста обрана майданчиком для Глобального саміту з кібербезпеки, який у середині червня вперше проводитиметься в Києві. І справа не тільки в тому, що країна є донором талантів і технічних фахівців як для США, так і всього світу. Ключовою причиною є її сусідство з Росією, одним з найактивніших гравців, що беруть участь у кібервійні нового покоління, - пише американське видання Daily Dot. - РФ підозрюють у серії великих кібератак по всьому світу, і Україна кілька разів ставала їх об'єктом».

«Наприкінці 2015 року близько чверті мільйона жителів України були відрізані від електрики в результаті зовнішнього проникнення в систему. Це стало поворотним моментом для індустрії кібербезпеки в галузі інтернет-технологій», - каже Сьюзен Сполдінг, екс-заступник секретаря з питань Національної оборони і директор програм Департаменту Національної безпеки США, посилаючись на кібератаку, яку приписують російським хакерам.

Сьюзен Сполдінг, яка також є одним зі спікерів саміту, називаючи конкретну цифру, нагадує про масштаби проблеми, з якою зіткнувся цивілізований світ. «Крім загрози для електромереж, водопостачання та інших систем інфраструктури, вже до 2020 року ми отримаємо понад 50 мільярдів пристроїв, підключених до Інтернету. Кожен з них може бути об'єктом для кібератаки»- прогнозує Сполдінг.

За словами екс-заступника секретаря з питань Національної оборони США, загроза безпеки індустрії «Інтернету речей» (IoT) може завдати удару рядовим інтернет-користувачам, бізнесу, промисловості і державним установам. Недостатня безпека IoT-пристроїв за останні роки призвела до низки неприємних інцидентів. Наприклад, підсумком DDoS-атаки на ключового інтернет-провайдера Dyn стало відключення мільйонів користувачів від таких онлайн-сервісів, як Twitter, Netflix і PayPal.

«Незалежно від того, подобається нам це чи ні, ми живемо в зростаючому світі підключених до інтернету пристроїв і мереж, які є постійними об'єктами для онлайн-зондування, вторгнення, шпигунства, крадіжки даних і навіть руйнування», - говорить д-р Грегорі Майклесідіс , директор Security Awareness Lab LLC, який виступить на #GCS17.

Серед доповідачів #GCS17 провідні світові експерти:

Ентоні Блінкен (Antony Blinken), перший заступник Державного секретаря США і помічника Президента США Барака Обами (2015-2017), радник з питань національної безпеки віце-президента Байдена (2013-2015);

Метт Олсен (Matt Olsen), співзасновник і президент компанії IronNet Cybersecurity, директор Національного центру у боротьбі з тероризмом (НКТЦ) (2011-2014);

Аджіт Гаддам (Ajit Gaddam), головний архітектор безпеки у VISA Inc.

Сьюзен Сполдінг (Suzanne Spaulding), заступник міністра національної безпеки і програм у Департаменті національної безпеки США (2014-2017);

Крістофер Кіркхофф (Christopher Kirchhoff), партнер у DIUX, офіс Пентагону в Силіконовій Долині;

Маніш Гупта (Manish Gupta), засновник і виконавчий директор компанії ShiftLeft;

Грегорі Майклідіс (Dr. Gregory Michaelidis), засновник і директор Security Awareness Lab LLC;

Ден Кейсерлінг (Dan Keyserling), начальник відділу комунікацій та старший консультант Jigsaw, Alphabet's Incubator, Google.

Панельні дискусії:

● Створення нового покоління кіберпрофесіоналів;

● Новий світ у галузі IoT (інтернет речей);

● Штучний інтелект і машинне навчання;

● Безпечне голосування: вибори в епоху цифрових технологій;

● Співпраця і взаємообмін інформацією про загрози;

● Зростаючі тренди в галузі автоматизації і безпеки додатків;

● Від кіберосвіти до незалежних досліджень;

● Шифрування майбутнього.

Місце проведення #GCS17

КВЦ «Парковий» (Київ, Паркова дорога, 16а)

14-15 червня 2017 р.

Більше про GCS17 на сайті: www.gcs17.com