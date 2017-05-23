У Львові визначилися з ділянкою для будівництва сміттєпереробного заводу

«День» уже повідомляв, що над проектом «Міська стратегія поводження з твердими побутовими відходами для міста Львова: техніко-економічне обґрунтування інтегрованої системи поводження з ТПВ, включаючи збір відходів, переробку та утилізацію», понад 2 місяці працює французька компанія «Egis». Робота фінансується грантовими коштами в сумі 650 тисяч євро від Фонду вивчення та підтримки приватного сектору (FASEP) генерального казначейства Франції.

Сьогодні, 23 травня, керівник проекту Крістофер Раунд звітував, що за вище зазначений період працівники «Egis» розглянули пропозиції стосовно трьох земельних ділянок – у селі Добряни, що у Миколаївському районі, у селі Новий Яр, що на Яворівщині, та у Львові – на території ТЕЦ-2, що у Личаківському районі міста на вул. Пластовій, 125. Експерти дійшли висновку, що найкращою для будівництва сміттєпереробного комплексу є ділянка на вул. Пластовій у Львові. Її рекомендовано також з огляду на доступність та наявність інфраструктури.

Також «Egis» працює над проектом рекультивації полігону в селі Великі Грибовичі, і це Грибовицьке сміттєзвалище, котре приймало ТПВ зі Львова та довколишніх сіл з 1958 року до 30 травня 2016-го, до моменту масштабної пожежі, після якої полігон закрили.

Нагадаємо, що вже рік Львів потерпає від невивезеного непотребу. Кожного дня Львівська міська рада інформує про кількість перенаповнених сміттєвих контейнерів, і цифра ця сягає зазвичай понад третину від їх загальної кількості (1237).

У деяких районах сміття не прибирають по кілька тижнів, а то й місяців, відтак вулиці перетворюються на суцільні завали недоїдків з нестерпним смородом і зграями щурів. Містянам, трапляється, уривається терпець. Так, учора мешканці вул. Кондукторської заблокували рух транспорту, накидавши сміття на проїзну частину.

Коли ж саме почнеться будівництво сміттєпереробного заводу, наразі не повідомляється. За словами начальника управління інвестицій та проектів Львівської міської ради Ольги Сивак, ЛМР повторно подала у Мінрегіонбуд пакет документів щодо отримання кредиту Європейського інвестиційного банку у сумі 75 мільйонів євро на будівництво сміттєпереробного комплексу та рекультивацію звалища у Грибовичах. «Рік документи лежали в Міністерстві регіонального розвитку, – нарікає О. Сивак. – Нам не зрозуміло, чому не було ніякої відповіді? До 12 травня ми подали ще раз пакет документів, оновили їх. Наскільки ми зрозуміли, кінцевий відбір має тривати кілька тижнів. Зараз будемо знову звертатись у Міністерство регіонального розвитку і Європейський банк, щоб пришвидшити прийняття рішення і дуже сподіваємося, що наш проект буде профінансований».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів